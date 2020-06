Bart Somers voert praktijktests in over heel Vlaanderen: “Niet de bedoeling een heksenjacht te organiseren”

/ Mechelen - Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) trekt geld en mensen uit om gemeenten te begeleiden bij het opzetten van praktijktests tegen discriminatie, en gaat er zelf een organiseren over heel Vlaanderen. Ook al zal coalitiepartner N-VA dat niet graag horen.

De praktijktests, waarbij met fictieve sollicitaties wordt gecontroleerd of werkgevers of verhuurders zich bezondigen aan discriminerende praktijken, zorgen al enkele dagen voor commotie in de Vlaamse meerderheid. Woensdagavond keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed die indirect zou kunnen leiden tot een milde vorm van praktijktests, maar een dag later stond Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op de rem. Voor hem kan er hoogstens worden gewerkt met een meldpunt en zijn praktijktests een slecht idee, onder meer met het argument dat “de overheid niet mag liegen”.

Uitgerekend nu komt zijn collega in de Vlaamse regering, minister van Samenleven Bart Somers, met een plan om de gemeenten aan te moedigen dat te doen, nadat hij in zijn eigen stad Mechelen al praktijktests liet uitvoeren.

31 procent minder kans

Uit die tests blijkt dat mensen met een migratieachtergrond inderdaad vaker uitgesloten worden door vastgoedmakelaars of privéverhuurders. In 31 procent van de gevallen wordt iemand met een Marokkaanse naam gediscrimineerd ten opzichte van iemand met een Belgische naam, zelfs bij een vergelijkbaar loon. Dat is een cijfer dat vergelijkbaar is met een ouder onderzoek in de stad Gent. Ook alleenstaande moeders worden ongelijk behandeld.

Makelaars worden ook vaak geconfronteerd met discriminerende vragen van eigenaars, zo blijkt. De stad Mechelen start daarom een actieplan met workshops en trainingen om de makelaars beter te informeren en te wapenen. De stad gaat ook mystery calls, praktijktests per telefoon, uitvoeren bij makelaars, om na te gaan hoe de makelaars reageren.

“Het is niet de bedoeling een heksenjacht te organiseren”, zegt schepen Greet Geypen (Open VLD), “de focus ligt op sensibiliseren”. Wie slecht scoort, wordt later wel hertest.

Heel Vlaanderen

Somers, voormalig burgemeester van Mechelen, grijpt de resultaten aan om alle lokale besturen aan te moedigen om met praktijktests te werken. Verschillende steden en gemeenten, zoals Antwerpen, Gent en Mechelen doen dat al. Somers zal de resultaten en methodieken nu aan alle gemeentebesturen bezorgen, en trekt budget uit voor gemeenten die praktijktests willen organiseren.

Daarnaast wil Somers als minister van Gelijke Kansen een academische praktijktest, waarbij universiteiten anoniem resultaten verzamelen, organiseren over heel Vlaanderen. Hij beroept zich daarvoor op de resolutie die het Vlaams Parlement goedkeurde. Volgende week zit hij al aan tafel met experts om de tests te organiseren. En ook binnen de Vlaamse overheid wil Somers bekijken of er praktijktests ingevoerd kunnen worden.

Somers haalt daarmee hetzelfde trucje uit dat hij al eerder toepaste: als de Vlaamse regering iets niet wil doen of te weinig ambitieus is, stimuleert hij als voorgdijminister de gemeenten om de lat hoger te leggen. Dat deed hij eerder met een ambitieuzer klimaatplan en met extra geld voor cultuur.