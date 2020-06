Het moment waarop activisten standbeeld van Leopold II vernielen: “Misschien wordt nu naar ons geluisterd”

Brussel / Oudergem -

Er zijn videobeelden opgedoken van het moment waarop het beeld van Leopold II in Oudergem werd beschadigd. Televisiezender RTBF was bij de feiten aanwezig en kon vervolgens met de activisten spreken. “We zijn niet echt gehoord”, klinkt het bij een van de activisten. “Daarom zijn we gegaan voor een methode die je revolutionair kunt noemen. Misschien wordt nu wel naar ons geluisterd.”