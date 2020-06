Australië gaat naam van gebergte veranderen na heisa rond “kwade tiran” Leopold II

De Australische deelstaat Western Australia (WA) gaat de naam veranderen van het Koning Leopold-gebergte, omdat dat vernoemd is naar de Belgische koning Leopold II. Dat bericht de Australische openbare omroep ABC.

In de nasleep van het recente protest van de Black Lives Matter-beweging, na de dood van de Afro-Amerikaanse man George Floyd door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis, laaide in ons land de discussie opnieuw op over koning Leopold II. Onder diens persoonlijke heerschappij viel de bevolking van de toenmalige Congo-Vrijstaat rond de eeuwwisseling in 1900 ten prooi aan uitbuiting en gruweldaden.

Minister van Land en Aboriginal-zaken van Western Australia, Ben Wyatt, verwijst naar dat protest in ons land, waarbij een standbeeld in Ekeren werd weggehaald nadat het herhaaldelijk beschadigd werd. Leopold II was een “kwade tiran”, zegt Wyatt. Het is niet voor het eerst dat aan een naamsverandering wordt gewerkt, maar Wyatt wil het nu zo snel mogelijk rond krijgen. “Het is om verschillende redenen vertraagd, maar de tijd voor die vertraging is voorbij.”

Het gebergte zou hernoemd worden naar de oorspronkelijke bewoners. Dat lijkt makkelijker dan het is, want verschillende groepen traditionele bewoners maken aanspraak op het uitgestrekte gebied.

“Grote interesse in expedities”

Het Koning Leopold-gebergte, in de Kimberly-regio, in het noordwesten van Australië, werd vernoemd naar koning Leopold II door ontdekkingsreiziger Alexander Forrest. Hij noemde het gebergte naar de toenmalige koning vanwege diens “grote interesse in expedities”. Voor het overige is er geen link tussen Leopold II en de bergketen.

Overigens klinken er ook in Australië momenteel oproepen om standbeelden uit het koloniale verleden te verwijderen. Zo willen sommigen James Cook van zijn sokkel, de Britse kapitein die in 1770 aankwam in Australië en daarmee de aanzet gaf tot de Britse kolonisatie. Vanuit het perspectief van de oorspronkelijke bewoners, de aboriginals, is dat het moment waarop ze hun land kwijtraakten.