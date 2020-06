Ongerustheid bij vakbonden over lot Brantano

De vakbonden houden “hun hart vast” voor de tewerkstelling en de toekomst van schoenenketen Brantano, nu blijkt dat moedergroep FNG in slechte financiële papieren zit. “We vrezen voor de impact op de tewerkstelling”, aldus BBTK-secretaris Lindsey Verhaeghe.

Donderdag maakte FNG resultaten bekend voor 2019. Er is een nettoverlies van 292 miljoen euro, terwijl de modegroep 734 miljoen euro schulden heeft.

Brantano maakt deel uit van de FNG-groep. De cijfers van de groep hebben de vakbonden doen schrikken, geeft Verhaeghe toe. “We hadden wel altijd het gevoel dat er heel onduidelijk werd gecommuniceerd bij FNG. We hebben in het verleden vragen gesteld over de leningen en de vele overnames. We waren natuurlijk blij met de investeringen in Brantano, maar dit is toch iets anders”.

De vakbonden bij Brantano - dat in de groep FNG terechtkwam na het faillissement van de vorige eigenaar Macintosh - hebben dinsdagavond overleg met de directie. Ze hopen dan op meer duidelijkheid. “Er is een heel grote put. De vraag is hoe die zal worden gevuld”.

Bij FNG werken ruim 3.000 mensen, waarvan een 800-tal bij schoenenketen Brantano.