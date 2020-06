Britten wijzen verlenging van overgangsperiode Brexit definitief af

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie formeel laten weten dat het de overgangsperiode na de Brexit niet wil verlengen. Die overgangsperiode loopt eind dit jaar af en er is nog geen akkoord over de toekomstige relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

“Ik heb formeel bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk de transitieperiode niet zal verlengen en het moment om een verlenging te vragen is nu voorbij”, zegt de Britse minister en Brexitonderhandelaar Michael Gove op twitter. Gove had vrijdag een onlinemeeting met de Europese Commissaris voor Institutionele Zaken Maros Sefcovic.

Het Verenigd Koninkrijk vertrok eind januari uit de Europese Unie. De Britten blijven tot eind dit jaar deel uitmaken van de douane-unie en de eenheidsmarkt. De EU en de Britten onderhandelen intussen over hoe de onderlinge relaties, vooral inzake handel, er vanaf volgend jaar uit moeten zien.

De gesprekken zitten echter muurvast en het is maar de vraag of er tijdig een akkoord uit de bus komt. De EU heeft meermaals laten weten open te staan voor een verlenging van de overgangsperiode, maar de Britten hielden de boot steeds af en hebben die optie nu dus definitief van tafel geveegd.

De leiders van de Europese instellingen en de Britse premier Boris Johnson houden op maandag 15 juni in de namiddag topoverleg over de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Zonder zo’n akkoord vallen Britten en Europeanen voor hun onderling handelsverkeer terug op hoge douanerechten.

De Britten zouden na de Brexit hun grenscontroles met de EU tijdelijk soepeler dan voorzien willen houden, melden Britse media vrijdag. De Britse regering zou daarmee de impact van het coronavirus op de Britse bedrijven wat willen verzachten.