‘Black Bloc’-tactieken opgemerkt bij rellen in Brussel

Brussel - Bij de rellen die afgelopen zondag in Brussel plaatsvonden na de protestactie tegen racisme en politiegeweld op het Poelaertplein, zijn zogenaamde ‘Black Bloc’-tactieken opgemerkt. Dat schrijft De Standaard en wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie.

Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere wijst erop dat ‘Black Bloc’ geen groepering of beweging is, maar dat het om tactieken en technieken gaat die gebruikt worden door personen of groepen die naar manifestaties komen om geweld uit te lokken. Vaak dragen ze bivakmutsen of andere hoofdbedekking om niet herkenbaar te zijn, zijn ze van kop tot teen in zwarte kledij gehuld en dragen ze ski- of andere brillen om zich te beschermen tegen traangas. Soms nemen ze ook gereedschap mee om schade aan te richten.

Het zijn dergelijke technieken die zondag na de betoging opgemerkt zijn bij de onlusten die plaatsvonden aan het Koningsplein, waar een groep manifestanten het Paleizenplein wou betreden. Op beelden die op sociale media te zien waren, doken zwart geklede jongeren op die met een koevoet kasseien uit de grond probeerden te wringen. Op een ander filmpje opent een groepje zwarte paraplu’s nadat ze een verkeerslicht naar agenten hebben gegooid.

De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zondag zonder problemen, maar mondde nadien wel uit in geweld en rellen. Her en der werden ook winkels geplunderd en de politie pakte 239 mensen op. In één geval ging het om een gerechtelijke aanhouding, een 23-jarige man, D.O., die verdacht wordt van een diefstal met braak. Die man moet op 7 augustus voor de correctionele rechtbank verschijnen.