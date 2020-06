Man uit Oostende gaat in beroep tegen ruim tien jaar cel voor reeks verkeersinbreuken

Brugge / Oostende - Een 37-jarige Oostendenaar heeft beroep aangetekend tegen een reeks veroordelingen tot in totaal 10,5 jaar effectieve gevangenisstraf, allemaal voor verkeersinbreuken. Zijn advocaat vroeg aan de Brugse correctionele rechtbank om zijn cliënt mildere straffen op te leggen.

Van het najaar van 2017 tot het voorjaar van 2019 liep de beklaagde meermaals voor gelijkaardige feiten tegen de lamp. Zo kroop hij telkens ondanks een rijverbod toch achter het stuur. S. R. bleek soms ook onder invloed van alcohol of drugs. Ook de verzekering van zijn voertuig was nooit in orde. De meeste inbreuken werden vastgesteld in Brugge, waar de beklaagde toen woonde.

In tien zaken werd R. telkens bij verstek veroordeeld. In totaal kwam hem dat op 14 jaar effectieve celstraf te staan. Na verzet werd het effectieve gedeelte van die straffen in januari teruggebracht tot 10,5 jaar cel. Ondertussen was de beklaagde wel op vrije voeten, nadat de verzetten eerder al ontvankelijk verklaard werden.

De verdediging tekende beroep aan tegen negen veroordelingen en vroeg om mildere straffen uit te spreken. Zijn advocaat pleitte dat zijn cliënt geen nieuwe feiten gepleegd heeft. S. R. zelf kwam vrijdagochtend niet opdagen op zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 4 september.