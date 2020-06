Crisisberaad in Vlaamse regering: Somers wil praktijktesten uitrollen, tot ergernis van N-VA

De Vlaamse regering houdt vrijdagnamiddag op vraag van N-VA crisisberaad. Aanleiding is de aankondiging van minister van Gelijke Kans Bart Somers (Open VLD) dat hij lokale besturen zou ondersteunen bij het uitvoeren van praktijktests tegen discriminatie, terwijl collega-minister Matthias Diependaele (N-VA) deze week nog aangaf daar niet in te geloven.

Hoewel Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) deze week nog aangaf niet te geloven in praktijktesten vanuit de overheid om racisme en discriminatie te bestrijden, gaat zijn collega-minister Bart Somers (Open Vld), bevoegd voor onder meer Gelijke Kansen, lokale besturen net aanmoedigen om praktijktesten in te voeren. Heel wat steden en gemeenten doen dat nu al, stelt Somers, en hij wil daar nu een ondersteunende rol in spelen.

Somers deed zijn plannen vrijdag uit de doeken op een persconferentie in Mechelen, waar de resultaten van lokale praktijktesten werden voorgesteld. Volgens Somers is er nu een momentum om “academische en sensibiliserende praktijktesten” over heel Vlaanderen in te voeren, maar dan wel via het lokale niveau. Het Agentschap Inburgering & Integratie zou dan personeel ter beschikking stellen van de steden en gemeenten die een dergelijk initiatief nemen, om hen daarbij te ondersteunen. “Praktijktesten zijn geen wondermiddel, er is nood aan een globale aanpak, maar een verstandig gebruik van praktijktesten kan weldegelijk een wezenlijk verschil maken”, vindt Somers.

Volgens Somers pleit de woensdag in het parlement goedgekeurde resolutie om ook voor heel Vlaanderen een nulmeting te doen. Hij wil dan ook geld vrijmaken om samen met universitaire partners academische praktijktesten in heel Vlaanderen te organiseren. Ook binnen de Vlaamse overheid wil Somers bekijken of praktijktesten kunnen worden ingevoerd.

Somers nodigt volgende week zowel academici als de VVSG uit om het actieplan verder te bespreken.