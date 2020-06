Metershoge eik valt dwars over rijbaan: “Minuut eerder liep hier nog een klas voorbij”

Brugge - In het Paalbos in Assebroek is vrijdagmiddag een metershoge eik naar beneden gekomen. Die belandde dwars over de weg tot in de voortuin van bewoners Luc Vansteenkiste. “Een minuut eerder was hier een klas voorbij gewandeld”, zegt hij.

De eik in kwestie was ongeveer vijftien meter hoog. Omstreeks 13.30 uur kwam hij langs het Paalbos naar beneden. En dat zorgde voor een luide doffe knal. “Wij gingen meteen buiten kijken en zagen de boom toen liggen. Tot in de voortuin hier”, zegt Luc. “Ik heb altijd gevreesd dat dit ooit zou gebeuren. Er staat trouwens nog een tweede die ook behoorlijk rot is. Ik heb het al gemeld, maar er wordt niets aan gedaan.”

De brandweer kwam ter plaatse en zaagde de grote boom in stukken. De politie zorgde voor een omleiding voor het verkeer. De schade aan de voortuin van Luc bleef uiteindelijk beperkt. Al kon het volgens hem veel erger geweest zijn. “Een halfuurtje eerder stonden hier heel wat auto’s geparkeerd. En een minuut voor die knal was nog een klas te voet gepasseerd. Ik mag er niet aan denken.”