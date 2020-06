Alsof hij nog steeds aast op de titel van topscorer: Pippo Inzaghi (46) viert goal zoals alleen hij dat kan

In Italië trekt het voetbalseizoen zich vrijdag weer op gang met een bekerwedstrijd tussen Juventus en Milan. Ook in de Serie B gaat er vanaf 17 juni opnieuw gevoetbald worden en dus bereiden de spelers van leider Benevento (dat 20 punten voorsprong telt) zich voor op de herstart. Trainer Filippo ‘Pippo’ Inzaghi trainde donderdag mee met z’n troepen en scoorde een doelpunt met de kop. En alsof hij nog steeds in de spits stond bij Milan, vierde de 46-jarige Italiaan dat met z’n typische schreeuw.