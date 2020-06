Man die 15 jaar cel kreeg voor de moord op zijn eerste echtgenote, staat opnieuw terecht voor opsluiten en mishandelen van zijn vrouw

Zijn strafblad telt 24 veroordelingen, waaronder 15 jaar cel voor het wurgen van zijn eerste echtgenote. Maar volgens het parket is Abderrahim B. (56) geen zier veranderd. “Hij behandelt zijn tweede vrouw als een slaaf, een hond die hij af en toe uitlaat en die op straat constant naar de grond moet staren. Een vrouw die hij gedurende maanden opsluit in een appartement, waarvan de ramen zijn dichtgespijkerd en de ruiten verduisterd.”

Dat Samira C. (45) überhaupt instemde met een huwelijk met Abderrahim B. is snel uitgelegd. Toen zij door haar oom aan Abderrahim werd voorgesteld, werd haar wel verteld dat de man al in de cel had gezeten ...