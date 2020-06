Wegverzakking op E314 in Wilsele richting Brussel hersteld

Wilsele - De wegverzakking op de E314 in Wilsele, richting Brussel, is hersteld. Er zullen vrijdagavond, vermoedelijk rond 18.00 uur, weer twee rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer, zo meldt Wegen en Verkeer.

De weg verzakte donderdag ter hoogte van de werken aan een fiets- en autotunnel onder de snelweg, in het verlengde van de Kessel-Losesteenweg in Wilsele, deelgemeente van Leuven. Daardoor was er tijdens de ochtendspits vrijdag maar één rijstrook beschikbaar en dat leidde tot lange files. De wachttijd liep op tot twee uur.

De wegverzakking werd vrijdag hersteld, en na de middag werd de laatste asfaltlaag geplaatst. Eens die afgekoeld is - vermoedelijk rond 18 uur -, kan de rijstrook heropend worden. Er zullen ter hoogte van de werken dan weer twee versmalde rijstroken per rijrichting zijn.