Mogelijke organisator van transport waarbij 39 Vietnamezen omkwamen mag uitgeleverd worden aan Verenigd Koninkrijk

Het Ierse gerecht heeft vrijdag de uitlevering goedgekeurd van de man die het vrachtwagentransport georganiseerd zou hebben waarbij 39 Vietnamese migranten het leven lieten in een koelwagen in Engeland afgelopen herfst. Het strafhof van Dublin beval de uitlevering van Ronan Hughes (40) aan het Britse gerecht, zegt rechter Paul Burns.

Er loopt tegen de man een Europees aanhoudingsbevel. Hij wordt aangeklaagd voor 39 feiten van onopzettelijke doodslag en hulp bij illegale immigratie. De man wordt ervan verdacht dat hij “de chauffeurs organiseerde en controleerde”, zei procureur Ronan Kennedy op de vorige hoorzitting.

Op 23 oktober vond de politie de levenloze lichamen van 31 mannen en 8 vrouwen, onder wie 2 jongeren van 15 jaar, in een container in de industriële zone van Grays, ten oosten van Londen. De container kwam uit de haven van Zeebrugge.

Bevoegdheid

De verdachte bleef stil toen de beslissing werd uitgesproken. Zijn advocaten hadden zich verzet tegen een uitlevering. Ze voerden aan dat er geen eensgezindheid was over de plaats waar de feiten zijn gepleegd en betwistten de bevoegdheid van het Britse gerecht. De rechter wees die argumenten van de hand en zei dat de feiten “grensoverschrijdend” waren. Hij citeerde bovendien enkele elementen die erop wezen dat de slachtoffers om het leven kwamen toen de container zich al in Britse wateren bevond.

De verdachte moet binnen de tien dagen uitgeleverd worden, te beginnen van maandag. Het Ierse hof van beroep verwierp overigens ook het hoger beroep van een andere verdachte, Eamon Harrison, die zijn uitlevering aan Groot-Brittannië betwistte. Harrison zou de container geleverd hebben.

In totaal zijn vijf verdachten in verdenking gesteld in het Britse onderzoek naar de tragedie. De chauffeur van het voertuig, Maurice Robinson (25), pleitte begin april schuldig aan onopzettelijke doodslag voor een Londense rechtbank. In Frankrijk zijn dertien verdachten in verdenking gesteld, net als in België.