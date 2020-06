Waarom koning Filip zwijgt over de heisa rond Leopold II

Koning Filip zal vandaag geen uitspraken doen over de heisa rond koning Leopold II. Laat staan dat hij de daden – of wandaden, zoals u wilt – van zijn betovergrootoom in Congo openlijk zal veroordelen. Nochtans groeit de publieke en politieke druk op de vorst. Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter legt uit waarom hij beslist te zwijgen.