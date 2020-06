Belgen in het buitenland zullen ook kunnen stemmen voor regionale verkiezingen

Belgen in het buitenland zullen in de toekomst ook kunnen stemmen voor de regionale verkiezingen. De bevoegde commissie in de Senaat heeft een voorstel van bijzondere wet van de Senatoren Stéphanie D’Hose (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR), gesteund door CD&V, goedgekeurd. Dat gebeurde met unanimiteit, op de onthouding van PS na.

Belgen die in het buitenland verblijven kunnen momenteel niet deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams, het Waals en het Brussels Parlement. Ze kunnen enkel stemmen voor de leden van de Kamer en voor het Europees Parlement.

“Het is absurd, maar tevens discriminerend en antidemocratisch dat Belgen in het buitenland zich wel kunnen uitspreken over het federale beleid, maar niet over het Vlaamse beleid”, zegt Stephanie D’Hose. “Bij de federale verkiezingen van 2019 schreef een record van 180.000 Belgen in het buitenland zich in om te gaan stemmen voor de federale verkiezingen. Dat waren er 50.000 meer dan vijf jaar geleden. Er is dus een steeds breder draagvlak onder de Belgen in het buitenland om deel te nemen aan de verkiezingen in ons land. Wij willen hen de kans bieden om ook hun stem te kunnen uitbrengen bij de deelstaatsverkiezingen.”

Het voorstel wordt geagendeerd op de volgende plenaire vergadering van de Senaat.