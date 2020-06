Burundi wil nieuwe president zo snel mogelijk eed laten afleggen

Burundi wil zijn nieuwe president Evariste Ndayishimiye, opvolger van de plots overleden Pierre Nkurunziza, zo snel mogelijk de eed laten afleggen. Het grondwettelijk hof oordeelde vrijdag dat er geen nood is aan een interim-president en dat er met spoed werk moet gemaakt worden van de inauguratie.

Die was aanvankelijk gepland voor 20 augustus. Nkurunziza, in functie sinds 2005, zou dan de macht overdragen aan zijn op 20 mei verkozen partijgenoot. Maandag overleed de 55-jarige Nkurunziza in een ziekenhuis in Karuzi, officieel aan een hartstilstand. De president kreeg de jongste tijd veel kritiek omdat hij het bestaan van het coronavirus in zijn land compleet negeerde. Wellicht werd hij er nu zelf het slachtoffer van.

Volgens de Burundese grondwet wordt de voorzitter van de Nationale Vergadering, momenteel Pascal Nyabenda, interim-president bij een overlijden van de president. Het grondwettelijk hof oordeelde echter “dat het nut van een interim verdwijnt, door het juridische feit dat er al een nieuwe president gekozen is”. Het hof wil de ambtsaanvaarding van Ndayishimiye ook bespoedigen om instabiliteit in het land te voorkomen.