Yannick Carrasco die de Champions League wint zonder nog een match te spelen? Als het van zijn voorzitter afhangt wel

De Premier League gaat normaal gezien later deze maand opnieuw van start. Wat later wordt er normaal gezien ook werk gemaakt van de hervatting van de Champions League. Maar mocht alles alsnog in het water vallen, dan heeft de voorzitter van Atlético Madrid een (absurd) idee.

De ploeg van Yannick Carrasco is al zeker van een plaats bij de laatste acht. De Spanjaarden waren over twee wedstrijden in de achtste finales enigszins verrassend te sterk voor titelverdediger Liverpool. De ‘Final 8’ wordt normaal gezien afgewerkt in Lissabon, maar als dat toch het geval niet is door een nieuwe opstoot van het coronavirus dan wil Atlético-voorzitter Enrique Cerezo dat zijn ploeg de beker met de grote oren in de lucht mag steken.

“In het hypothetische geval dat de Champions League niet afgewerkt kan worden door de coronacrisis, moet de eindzege gaan naar de ploeg die de titelverdediger klopte”, aldus Cerezo.

Een opmerkelijk voorstel aangezien Atlético door het lot aan Liverpool gekoppeld werd… Maar Watford, de ploeg van Christian Kabasele, vond het best amusant. De Hornets waren namelijk de eerste en voorlopig enige ploeg die Liverpool versloegen in de Premier League dit seizoen.