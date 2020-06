Minister van Buitenlandse Zaken Goffin “erg bezorgd” om Amerikaanse sancties tegen Internationaal Strafhof

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin maakt zich grote zorgen over de herhaalde dreigementen van de Verenigde Staten aan het adres van het Internationaal Strafhof en de nieuwe Amerikaanse maatregelen die aangekondigd werden. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een persmededeling. België zal zo snel mogelijk zijn partners contacteren om de concrete gevolgen van deze ontwikkelingen te bespreken, aldus Goffin.

“België drukt zijn niet-aflatende steun uit aan het Hof als onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke instelling. Het Hof belichaamt de inspanningen van de internationale gemeenschap om de rechtstaat op internationaal niveau te ontwikkelen, een doelstelling waarvoor de Verenigde Staten zich ook al lang inzetten”, luidt het in de mededeling.

De integriteit en de onafhankelijkheid van het Hof moeten absoluut beschermd worden, stelt ons land. België wijst voorts op de verantwoordelijkheden van de Verenigde Staten als gastland van de Verenigde Naties en herinnert er aan dat bezoeken van leden van het Hof op het Amerikaans grondgebied vooral gebeuren in dit kader en meer specifiek voor de taken die door de Veiligheidsraad uitdrukkelijk aan het Hof zijn toevertrouwd.

Sancties

Donderdag raakte bekend dat president Donald Trump sancties heeft opgelegd aan werknemers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Aanleiding is het in maart gestarte onderzoek van het ICC naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door Amerikaanse militairen in Afghanistan. De VS hadden al herhaaldelijk gedreigd met sancties indien zo’n onderzoek er effectief zou komen. Washington beweert dat het ICC door “dubieuze partijen” wordt gedreven om dat onderzoek te doen. Welke sancties er precies werden genomen is nog onduidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om het bevriezen van rekeningen in de VS van de betrokken personen en een verbod om de VS te bezoeken.

Het onderzoek van het ICC heeft betrekking op misdaden die zouden uitgevoerd zijn door Amerikaanse soldaten in Afghanistan, voor de periode van 2001-2014. Er zijn ook beschuldigingen van marteling aan het adres van de CIA geuit.

Het Internationaal Strafhof is in beginsel een strafhof dat ernstige misdaden onderzoekt en berecht in landen die bij het ICC zijn aangesloten. De Verenigde Staten zijn echter geen lid. Washington heeft zich al eerder fel uitgesproken tegen het ICC.