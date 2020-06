President Bolsonaro vraagt Brazilianen om ziekenhuizen te filmen: “Om te tonen of de bedden al dan niet bezet zijn”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vraagt zijn bevolking om in ziekenhuizen te filmen, om na te gaan of ze wel echt vol zitten. “Het zou goed zijn als u naar een ziekenhuis in uw buurt zou gaan en een manier zou vinden om er binnen te raken en er te filmen”, zei het extreemrechtse staatshoofd van Brazilië, dat zwaar getroffen is door de coronapandemie, in zijn wekelijkse uitzending via Facebook.

“Veel mensen doen het al, maar we hebben er meer nodig, om te tonen of de bedden al dan niet bezet zijn”, zei Bolsanoro. Hij legde uit dat beelden die gepubliceerd zouden worden op sociale media “gefilterd” en daarna geanalyseerd worden door politie en inlichtingendiensten. “Volgens mijn informatie, maar ik vergis me misschien, is nog niemand overleden omdat hij geen beademingsapparatuur had of een bed op intensieve zorg.”

Sinds het begin van de pandemie blijkt uit de officiële cijfers dat er in vele staten een bezettingsgraad is tot 95 procent op intensieve zorg. De voorbije dagen was er wel een daling merkbaar in Rio de Janeiro en Sao Paulo, waar winkels weer geleidelijk opengingen.

“Als Bolsonaro bekwaam was, als hij niet zo wanhopig was, dan zou hij weten dat hij de mensen niet zou moeten vragen om ziekenhuizen binnen te dringen. Als hij ziekenhuizen wil bezoeken, dan zal ikzelf ze hem tonen”, reageerde Flavio Dino, gouverneur van de noordoostelijke deelstaat Maranhao. Sinds het begin van de coronacrisis, begin februari, heeft de president nooit zieken of zorgpersoneel in ziekenhuizen ontmoet.

Brazilië telt nu al officieel 40.000 doden en 800.000 besmettingen. Vorige week wou de regering niet langer de officiële cijfers publiceren, maar ze werd daarvoor teruggefloten door het Hooggerechtshof.