Een strijd op leven en dood om de Nijl: ultieme onderhandelingen tussen Ethiopië en Egypte over enorme stuwdam

De aanslepende onderhandelingen tussen Egypte en Ethiopië zijn nog maar net herstart, of het zit er alweer bovenarms op. Ethiopië heeft een gigantische stuwdam op de Blauwe Nijl gebouwd en wil die nu in zes jaar tijd laten vollopen, maar Egypte ziet zijn waterbevoorrading in het gedrang komen en eist dat die termijn minstens verdubbeld wordt. Zoniet overwegen ze zelfs om de dam te bombarderen. Ondertussen mengen ook andere Afrikaanse landen zich in het conflict.