Expert na alweer woelige week: “Er is maar één ding gevaarlijker dan beleggen op de beurs: niet beleggen op de beurs”

Wie dezer dagen op de beurs belegt, moet meer dan stalen zenuwen hebben. Een dikke week geleden heerste nog euforie na de beste week in 19 jaar, de voorbije week was het al opnieuw kommer en kwel. De beleggers lijken wel manisch-depressief. “Onterecht”, zegt Jan Longeval, beursexpert van Kounselor Consulting en adjunct-professor bij Vlerick Business School: “Op de langere termijn ben je altijd beter af, zeker als je kiest voor bedrijven die tegen een stootje kunnen.”

De ene week zijn beleggers euforisch, de andere zitten ze in zak en as. Het lijkt wel of alle rationaliteit zoek is op de beurs?

“Grosso modo heb je twee soorten beleggers: ‘fundamentele beleggers’, die ...