Partner van Arno dient klacht in voor politiegeweld

Brussel - Sophie Dewulf, de levenspartner van zanger Arno, heeft vrijdag bij het Brusselse parket klacht ingediend voor politiegeweld en racisme. Dat meldt haar advocaat Alexis Deswaef. Volgens de vrouw werd ze zondagnamiddag omstreeks 15.15 uur, in de marge van de Black Lives Matter betoging, het slachtoffer van een ongeoorloofde en gespierde politiecontrole, vlakbij haar woning in het stadscentrum. Het incident werd gefilmd door een buurtbewoner.

Sophie Dewulf is van Marokkaans-Tunesische afkomst en was zondagnamiddag aan het wandelen met haar hond toen enkele agenten haar een opmerking maakten omdat haar hond niet aan de leiband liep. De agenten zouden haar vervolgens tegen de muur geduwd hebben en haar pas losgelaten hebben toen Arno ter plaatse kwam.

“Sophie heeft op de weg naar huis gehuild”, zegt de zanger. “Ik snapte er niks van omdat de agenten niets tegen mij gezegd hebben.” Een arts stelde op verschillende plekken spierpijn vast, naast een emotionele shock, aldus het koppel.

“Bang voor uniform”

“Normaal is het mijn adoptiefnaam die me redt maar ditmaal had ik mijn identiteitskaart niet bij”, zegt Sophie Dewulf. “Ik vraag me af wat er zou gebeurd zijn als Arno niet was aangekomen. Fysiek is wat met mij gebeurd is, niet zo erg, moreel wel. Ik wil klacht indienen, niet alleen voor mezelf maar ook in naam van iedereen die dat niet durft of er de middelen niet voor heeft. Wat ik erg vind, is dat je vandaag gerustgesteld zou moeten zijn als je een uniform ziet maar dat het zover gekomen is dat je er bang voor bent. Als ik nu een politieagent zie, begin ik te beven.”

Volgens advocaat Alexis Deswaef waren de voorwaarden voor het gebruik van geweld en de fouille niet aanwezig. “De controles op basis van het uiterlijk zijn volgens de politievakbonden een verzinsel maar ze bestaan wel degelijk”, zegt de advocaat.