Lamkel Zé mist test en mag niet trainen na haarpigmentatie, Antwerp not amused

Maandag hervat Antwerp de veldtrainingen, maar wat met Lamkel Zé? Eerder deze week stuurde hij zijn kat naar de inspanningstesten. En gisteren onderging hij een haarpigmentatie, waardoor hij een kleine week niet intensief mag sporten of zweten. Op de Bosuil zijn ze not amused.

Dat Didier Lamkel Zé (23) zich maandag meldde voor zijn coronatest, was een meevaller voor Antwerp. Vorig seizoen stuurde hij immers zijn kat toen de voorbereiding begon. Maar helaas: in de loop van deze week werd hij ook verwacht voor zijn inspanningstesten en kwam hij weer niet opdagen. En er is nog een extra probleem.

Vanaf maandag begint de Great Old onder nieuwe coach Ivan Leko op het veld te trainen, en de Kameroense winger mag eigenlijk niet meedoen. Hij onderging gistervoormiddag namelijk een haarpigmentatie in de Prohairclinic in Heist-op-den-Berg. Dat is een (pijnloze) behandeling waarbij met niet-permanente inkt haarstoppels worden gecreëerd.

Afgelopen maandag meldde Lamkel Zé (centraal) zich nog voor zijn coronatest, maar naar de inspanningstesten stuurde hij zijn kat. Foto: Walter Saenen

Op zich niks mis mee, op de timing na. Want net als na een haartransplantatie wordt er na een pigmentatie ten stelligste afgeraden om intensief te sporten en te zweten. Dit om de hoofdhuid optimaal te laten herstellen en om te vermijden dat de pigmenten verkleuren, vervagen of verdwijnen. Men raadt aan om toch zeker vijf dagen geen fysieke inspanningen te leveren. Ook warme douches, de felle zon en hoofddeksels zijn te vermijden.

Bij Antwerp zijn ze op de hoogte van de ingreep, maar zijn ze uiteraard not amused, vanwege die slechte timing. Met een nieuwe trainer aan het roer neemt Lamkel Zé meteen een ferm risico. Ook al mag hij van zijn haarspecialist niet trainen of voluit gaan, hij kan maandag toch maar beter langskomen, om de situatie niet verder te laten escaleren.