Vier maanden geleden schreven ze nog fel rapport over wantoestanden in voetbal, nu worden ze zelf makelaar

Michel Maus en Karl Dhont hebben zich zopas geregistreerd als voetbalmakelaar bij de Belgische en Engelse voetbalbond. Opmerkelijk, want vier maanden geleden behoorden beide heren nog tot een onafhankelijk expertenpanel van de Pro League dat voorstellen deed over wat er moest veranderen in het Belgisch voetbal na de financiële schandalen.

“Brutaal eerlijk is een van onze basiswaarden. We doen dit dan ook omdat we genoeg hebben van hoe het eraan toegaat in de wereld van de sport, de kunst en de literatuur.” Zo presenteren Michel Maus en ...