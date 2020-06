Vlaamse regering wordt weer kibbelkabinet: praktijktests doen spanningen binnen ploeg van Jambon weer oplaaien

De Vlaamse regering staat onder hoogspanning. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) moest vrijdag zijn voornemen inslikken om in heel Vlaanderen praktijktests uit te rollen. De bom werd ontmijnd door academici te laten uitzoeken hoe discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt moet worden aangepakt, maar dat de klad in de regering-Jambon zit, is duidelijk. Dat Open VLD en N-VA elkaar niet lusten ook.