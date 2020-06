“Voetbal zonder publiek is een vegetarische biefstuk. Het is bier met 0,00023 procent alcohol”

Het heeft even geduurd – excuses – maar eindelijk weet ik wat voetbal is. Ik bied u mijn verontschuldigen aan. Ik heb te veel naar het veld gekeken en te weinig naar de tribunes. Te weinig naar u, de stadionbezoeker. Ik heb te veel aandacht besteed aan dat gehol op het veld, de foute wissels, de betwiste strafschop. Ik had de andere kant op moeten kijken. Omgekeerd op de tribune, met mijn rug naar het veld, en ik had naar u moeten kijken.