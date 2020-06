Crammerock leeft nog steeds op hoop voor editie in september

De organisatie van Crammerock, het festival dat op 4 en 5 september moet plaatsvinden in het Oost-Vlaamse Stekene, leeft nog steeds op hoop. Vooralsnog zijn er namelijk geen maatregelen die zover reiken dat het bestuur verplicht is om af te gelasten.

Crammerock is in september het eerste festival dat mag doorgaan. “We blijven verder voorbereiden en hebben nog even de ademruimte om de beslissing uit te stellen en advies in te winnen van experts. We volgen de situatie op de voet, want de veiligheid van onze artiesten, bezoekers en medewerkers staat voorop”, klinkt het.

Hoe het festivalterrein bij groen licht zal worden ingedeeld, is nog onduidelijk. Ook of de line-up in dat geval meer Belgisch zal kleuren, is nog niet geweten: namen van artiesten zijn niet vrijgegeven.