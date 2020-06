Jean Butez officieel bij Antwerp, maar wat met die andere nieuwe doelman?

Jean Butez (25) mag zich de eerste officiële zomeraanwinst van Antwerp noemen. De Franse doelman tekende voor vier jaar. Hij mag straks wel concurrentie verwachten van Alireza Beiranvand (27), als die eindelijk in België geraakt.

Butez was al meer dan een jaar in beeld op de Bosuil, na zijn prima prestaties bij Moeskroen. Vorige zomer slaagde de Great Old er net als Club Brugge niet in om hem los te weken, maar nu had hij nog maar één contractjaar te gaan en moesten Moeskroen en mede-eigenaar Lille hem in feite wel verkopen. Een bod van circa 1 miljoen euro werd opgetrokken naar 1,3 miljoen en uiteindelijk kwam er nog wat bij. Maar alle partijen zijn tevreden, zo klinkt het. Ook Ivan Leko, die graag een meevoetballende doelman had. Maar vooral Butez zelf natuurlijk, die een mooie stap zet in zijn carrière. Na 58 duels bij Les Hurlus begint hij aan een nieuw hoofdstuk. Maandag legt hij eerst nog zijn fysieke tests af.

Butez gaat ervan uit dat hij de nieuwe nummer één wordt, de opvolger van Sinan Bolat, en dat is ook logisch. Alleen is het zo dat er nóg een doelman op komst is bij Antwerp, Beiranvand dus. De Iraniër kwam normaal in maart zijn tests afleggen, maar door corona kon dat niet meer, hij geraakte de voorbije maanden zijn land niet meer uit. De kans bestaat dat het eerstdaags toch lukt. En Beiranvand, die 630.000 euro kost, geniet een hoge status in Iran, dus hij zal zich niet zomaar neerleggen bij een rol als doublure. Maar door alle vertraging en het feit dat Butez er nu sneller staat dan hijzelf, is hij wel een beetje de pineut.