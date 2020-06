Anderlecht wil verhuurde spelers langer in heropgestarte competities houden

Anderlecht leent acht spelers uit in competities die net zijn heropgestart. Het huurcontract van Milic, Vranjes, Saief en co loopt echter af op 30 juni terwijl het seizoen in Spanje, Griekenland, Polen… pas (diep) in juli eindigt. Paars-wit verkiest dat veel jongens een maand bijtekenen bij hun huurclub om zich in de kijker te voetballen. RSCA verdient daar niets aan , maar in Brussel belanden al die ‘overbodigen’ toch maar in de B-kern. Jürgen Geril

Antonio Milic speelde woensdag 90 minuten met Rayo Vallecano tegen Albacete, Kenny Saief keek met Legia Gdansk Krakau in de ogen, Ognjen Vranjes greep in Athene Panathinaikos bij de keel, terwijl Dauda Mohammed met het Deense Esjberg vecht tegen de degradatie.

Terwijl in België het voetbal is stopgezet, trekken in het buitenland veel competities zich weer op gang. Op de Duitse competitie na – James Lawrence bij Sankt-Pauli in de tweede Bundesliga is geen probleem – eindigt geen enkele daarvan in juni. Anderlecht-huurlingen die langer willen blijven moeten hun aflopend huurcontract dus minstens met één maand verlengen. Jongens als Antonio Milic en Josue Sa zijn vragende partij, want zij dromen nog van promotie naar de Primera Division, ook Saief wil met Gdansk nog play-offs spelen in Polen en de bekerfinale betwisten.

Officieel kreeg Anderlecht alleen nog maar van spits Dauda Mohammed de vraag om voor zes weken te mogen bijtekenen bij Esbjerg, maar RSCA verwacht nog zulke verzoeken. Veel zullen de Brusselaars daar niet aan verdienen. Die clubs betalen geen extra huursom, maar toch is Anderlecht vragende partij.

Al die jongens hebben namelijk geen toekomst meer bij paars-wit. Als die hier in juni alweer neerstrijken, dan lopen ze vooral in de weg en moeten ze wellicht met een B-ploeg trainen waar hun waarde en aantrekkingskracht nog zal dalen. Dan staan ze beter elders nog een maand in de etalage. Voorlopig lijkt er ook alleen maar voor verdediger Josue Sa (Dinamo Zagreb en Vitoria Guimaraes) enige interesse. Voor de rest is het povertjes.

Saelemaekers uitzondering

De uitzondering op de regel is Alexis Saelemaekers. Die wordt gehuurd door AC Milan met een aankoopoptie van 3,5 miljoen euro. Ook in de Serie A wordt gevoetbald tot 2 augustus, maar Anderlecht wil liefst dat Milan de optie zo snel mogelijk licht om extra geld te hebben. Helaas willen de Rossoneri enkele voorwaarden heronderhandelen. Wat als er geen akkoord is voor 30 juni?

Maar voor de meesten zal een verlengd verblijf in het buitenland een toekomstige transfer niet hypothekeren. Integendeel. Bovendien steekt de UEFA nog een handje toe. De Europese voetbalbond vindt dat elke voetballer voldoende tijd moet krijgen om een transfer te regelen. Daarom willen ze iedere speler die één maand langer bij zijn huurclub blijft ook één maand extra geven om van club te wisselen, zelfs in competities waar de transfermarkt al gesloten is.

Met andere woorden. Als Antonio Milic tot eind juli bij Rayo Vallecano blijft, dan kan Anderlecht hem tot 30 september verkopen aan KV Kortrijk of Groningen, zelfs al zijn de transfermarkten in België en Nederland dan officieel al dicht. Dat alles dreigt de transferperiode nog wel wat chaotischer te maken.