Adnan Januzaj kan Champions League halen met Real Sociedad: “Mijn beste jaren komen er nog aan”

Wie met Adnan Januzaj spreekt, spreekt onvermijdelijk over het verleden. Over Ryan Giggs, Louis van Gaal en Paul Pogba. Maar op zijn 25ste kijkt de man met de gouden linker ook weer vooruit. Januzaj had bij Real Sociedad de goeie vorm opnieuw te pakken en aast met de Basken op een Champions League-ticket.