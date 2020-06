Superkern bereikt akkoord over relancemaatregelen

De zogeheten ‘superkern’ - de verzameling van de regeringspartijen aangevuld met de partijen die de regering steunen - heeft vrijdagavond een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen voor de Belgische economie.

Een eerste pakket maatregelen gaat over het “aanmoedigen van investeringen”. Concreet gaat het over een nieuw ‘tax shelter-systeem Covid-19’, waar kmo’s tot het einde van het jaar gebruik van kunnen maken, een verhoogde investeringsaftrek (van 25 procent) voor investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020, en de verhoging naar 100 procent van de aftrekbaarheid van kosten voor evenementorganisatoren. “Zo wordt voorkomen dat evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen”, klinkt het.

Verder kondigde de regering ook het uitstel van het jaarlijkse btw-voorschot met één maand,en de verhoging tot 20 procent van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften aan. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60 procent. “Deze laatste bepaling is gericht op de vrijwilligerssector, en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis”, aldus de regering.