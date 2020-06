Daar is de BeNe Liga weer: studie doet Belgisch-Nederlandse competitie weer concretere vormen aannemen

De mist rond de Belgische competitie is nog niet opgeklaard, of daar is het spook van de BeNeLiga opnieuw. Vijf Belgische en zes Nederlandse clubs die een studie hebben besteld bij het adviesbureau Deloitte krijgen de volgende weken bezoek van de onderzoekers. De weg is nog vol hindernissen, maar nooit eerder nam een grensoverschrijdende mannenvoetbalcompetitie tussen België en Nederland concretere vormen aan. Samen met de Nederlandse omroep NOS kon Het Nieuwsblad de hand leggen op enkele werkdocumenten.