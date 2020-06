Ronaldo mist meteen penalty, maar Juventus wel naar finale Coppa Italia

Ondanks een gemiste penalty van Cristiano Ronaldo heeft Juventus zich bij de hervatting van het Italiaanse voetbal geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Thuis tegen het Milan van Alexis Saelemaekers volstond een zuinige 0-0 na de 1-1 uit de heenmatch.

Na een minuut stilte voor alle coronaslachtoffers trok de Oude Dame meteen resoluut naar voren. Juventus hoefde niet te scoren om door te stoten, maar wilde er snel korte metten mee maken. Op het kwartier kreeg het een unieke kans op de 1-0 na handspel van Conti. Cristiano Ronaldo zette zich achter de strafschop maar… miste. De Portugees trapte een eerste doelpunt in drie maanden op de binnenkant van de paal. Toch werd de opdracht voor de thuisploeg enkele seconden later wat makkelijker. Ante Rebic pakte uit met een vliegende tackle op de borstkas van Danilo, Milan moest met tien verder.

Foto: AFP

Die rode kaart onthoofdde de match. Het tempo zakte en ondanks het feit dat het balbezit voor Juventus was, kwam de Oude Dame amper nog aan kansen tegen het lage blok van de bezoekers. Blaise Matuidi trapte halfweg de eerste helft pal op Gianluigi Donnarumma en dat was het zowat. De 0-0 volstaat echter voor Juventus om de finale van de Coppa Italia te halen. Daar kon ook Alexis Saelemaekers, die de laatste minuten mocht volmaken, niets aan verhelpen. In de finale neemt Juventus het op tegen de winnaar van het duel tussen Rode Duivels Dries Mertens (Napoli) en Romelu Lukaku (Inter) op zaterdagavond.