Al meer dan 80.000 overbruggingspremies voor zelfstandigen geweigerd

Om misbruiken van corona­steun tegen te gaan, zijn al meer dan 80.000 aanvragen van zelfstandigen voor een overbruggingsrecht geweigerd. Dat is een op de zes. Er zijn ook al honderden onderzoeken geopend naar misbruiken, zo schrijven De Tijd en L’Echo zaterdag, op basis van cijfers van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR).

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse premie voor zelfstandigen die door de coronacrisis hun zaak verplicht hebben moeten sluiten of hun activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moesten onderbreken. De maatregel is op 19 maart in het parlement goedgekeurd, maar is retroactief geldig sinds 1 maart. In totaal zijn voor maart 371.429 dossiers uitbetaald, voor april 384.192 en voor mei tot 3 juni 351.497.

Uit de cijfers die de kranten opvroegen bij Ducarme, blijkt dat de socialeverzekeringsfondsen die de steun uitbetalen, al 80.506 aanvragen voor het overbruggingsrecht hebben geweigerd. Dat komt volgens Ducarme neer op een weigeringspercentage van 16 procent.

Naast de weigeringen heeft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) al zeker 303 dossiers onderworpen aan een dieper onderzoek. Daarbovenop heeft de directie Eerlijke Concurrentie van de RSVZ, die een cel coronafraude heeft opgericht, dankzij het kruisen van gegevens nog eens 584 gevallen ontdekt waarbij mogelijk sprake is van een aansluiting als zelfstandige alleen om te profiteren van de coronasteun. Dat aantal van 584 gevallen stijgt nog, laat het kabinet weten aan De Tijd.

Volgens Ducarme bewijst het weigeringspercentage van 16 procent dat “het niet volstaat alleen een formuliertje in te vullen om te genieten van het overbruggingsrecht”.