Coronavirus duikt opnieuw op in elf wijken in Chinese hoofdstad Peking

In Peking zijn zeven nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld. Elf residentiële wijken in de Chinese hoofdstad zijn in quarantaine geplaatst en negen scholen en speeltuinen zijn gesloten. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten zaterdagochtend.

Het coronavirus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich later over de wereld. Bij bijna 7 miljoen mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt, al ligt het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen vermoedelijk stukken hoger omdat niet alle mensen met symptomen van het coronavirus worden getest.