Beschermde en beroemde gorilla gedood in UNESCO-park, stroper spreekt over zelfverdediging

In Oeganda zijn vier stropers gearresteerd die een gorilla gedood hebben. Het gaat om de bekende en erg geliefde zilverrug Rafiki, een 25-jarige gorilla. De hoofdverdachte spreekt over zelfverdediging.

Rafiki was de leider van een groep gorilla’s diep in het woud van het Bwindi Impenetrable National Park in Oeganda. Sinds 1 juni bleek het dier echter verdwenen, de opzichters vonden hem nergens terug. Een dag later werd zijn lichaam teruggevonden, hij was gedood door een scherp voorwerp.

Niet veel later werden vier mannen gearresteerd. Bij een van hen, Felix Byamukama, vonden de autoriteiten wapens terug die voor de verwondingen van de gorilla konden gezorgd hebben. Byamukama gaf toe dat hij de gorilla gedood had, maar beweert dat wel gedaan te hebben uit zelfverdediging. “Hij dat hij aan het jagen was in het park toen ze plots in contact kwamen met de groep van Rafiki. De gorilla zou hen aangevallen hebben waarop Byamukama een speer gooide.”

De vier verdachten worden op dit moment vastgehouden in afwachting van hun straf. Het voortbestaan van de gorilla’s wordt wereldwijd bedreigd en daarom worden ze in onder meer Oeganda en Rwanda beschermd. De gorilla’s in het Bwindi park zijn bovendien een grote bron van inkomsten voor het land. Toeristen komen vanuit alle uithoeken in de wereld en gaan op jungletocht om oog in oog te staan met de dieren in het wild. Een driedaagse safari kost al gauw meer dan duizend euro.