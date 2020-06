Voorstel voor gratis tienrittenkaart voor elke Belg is bijgestuurd

Het voorstel van de superkern om elke Belg een tienrittenkaart te geven van NMBS is bij gestuurd. Dat meldt Radio 1.

Twee weken geleden besliste de superkern dat iedere Belg zo’n kaart zou krijgen, maar NMBS zelf werd compleet verrast door dat voorstel. De vervoersmaatschappij was naar eigen zeggen nooit op de hoogte gebracht. Het was een sociale maatregelen die het binnenlands toerisme en het openbaar vervoer moeten stimuleren, maar er waren ook vragen over veiligheid en betaalbaarheid.

Nu is het voorstel dus aangepast. Enkel mensen die ook effectief zo’n tienrittenkaart aanvragen, zullen er een krijgen. Op die manier zouden de kosten toch gedrukt worden.

