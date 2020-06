NSZ wil niet-voedingswinkels erkend zien als sector in moeilijkheden: “Na de zomer kan 1 op 5 failliet zijn”

Een maand na de heropening van de niet-voedingswinkels kennen ze nog steeds een omzetdaling van 35 procent. Bovendien heeft de overgrote meerderheid van de handelaars slechts reserves voor twee maanden. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) wil daarom meer duidelijkheid over het begrip “sectoren in moeilijkheden” en is ervan overtuigd dat een groot deel van de niet-voedingswinkels daaronder valt. “Dit is een verloren jaar voor veel winkels”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Volgens een NSZ-enquête bij 688 niet-voedingszaken heeft 85 procent van hen te maken met een significante omzetdaling ten opzichte van de periode vóór de crisis. “Vier van de tien ondernemers schatten dit verlies op 30 tot 45 procent”, zegt Mattheeuws. “Gemiddeld kenden de handelaars een omzetdaling van 35 procent. Bovendien heeft 60 procent van de zelfstandigen niet genoeg reserves om meer dan 2 maanden zonder nieuwe maatregelen verder te doen. Voor twintig procent van de niet-voedingswinkels vrezen we het ergste. Ze staan er financieel echt niet goed voor.”

Bovendien heeft 95 procent van de handelaars nog een grote voorraad liggen, aangekocht vóór corona. Een kwart moet nog een deel van die binnengekomen bestellingen betalen omdat er niet voldoende verkocht is om alle facturen en lopende kosten te betalen. “Hun geld zit in de artikelen, maar met dat liggend kapitaal betaal je geen facturen.”

Twee op drie handelaars heeft slechts een kleine voorraad aangeschaft voor het najaar, vooral omdat ze schrik hebben voor een tweede lockdown en absoluut willen vermijden dat ze opnieuw met een gigantische overstock zouden zitten. Bovendien hebben ze onvoldoende liquide middelen om hun bestelling in het najaar de financieren. “Ze moeten wel nieuwe dingen aankopen, maar ze doen dat nu veel voorzichtiger. Dat kan leiden tot minder keuze in de winkels voor de consument, wat er dan weer voor kan zorgen dat de consument afhaakt. Iedereen heeft schrik voor een tweede lockdown, dit willen ze echt niet nog een keer meemaken. Dit jaar is een verloren jaar voor veel winkels.”

“Redden wat te redden valt”

Voor sommige winkels was de mogelijkheid om online te verkopen een goede oplossing gedurende de lockdown, “maar dat heeft niet goedgemaakt wat ze anders hebben”. Het was meer een “redden wat er te redden valt”. Bovendien, stelt Mattheeuws, hebben de winkels die online hebben verkocht, hun vaste klanten niet meteen terug gezien op 11 mei. “Die hadden immers al online geshopt. En ook: zolang het in de winkels nog geen fun shopping kan zijn, maar wel run shopping, zal de consument anders of minder shoppen.”

“Deze sector zit ook in moeilijkheden”, aldus Mattheeuws. Foto: Herman Ricour

Het NSZ roept daarom op om het begrip “sectoren in moeilijkheden”, waaronder de horeca valt, uit te breiden tot de niet-voedingswinkels. Dat biedt volgens het NSZ het voordeel dat die winkels ook kunnen genieten van een overbruggingsrecht bij de heropstart als ze een omzetdaling hebben van minstens 10 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar, wat bij de winkels het geval is. “Het voordeel is dat de handelaars dan geen 7 dagen aaneensluitend zouden moeten sluiten om te kunnen genieten van dit recht. Bovendien zou dan ook de werkloosheid voor hun personeelsleden gelden tot eind december in plaats van tot eind augustus, wat ook noodzakelijk zal zijn willen we naakte ontslagen vermijden. Voor veel mensen in tijdelijke werkloosheid dreigt nu een definitief afscheid. Er is duidelijkheid nodig, liever vandaag dan morgen.”

“Bovendien begrijpen de handelaars niet waarom men een onderscheid zou maken tussen de hen en de horeca. Temeer omdat heel wat consumenten eerst gaan shoppen om vervolgens iets te consumeren bij de horeca”, benadrukt Mattheeuws.