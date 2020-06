Nationale feestdag in afgeslankte vorm: zo zal 21 juli gevierd worden

De nationale feestdag vindt deze zomer gewoon plaats in Brussel, maar in afgeslankte vorm. Versta: geen vuurwerk op 21 juli, maar wel een defilé in light versie en een speciaal eerbetoon aan de slachtoffers en helden van de coronacrisis.

Op 21 juli is het normaal over de koppen lopen in Brussel. Dan komen enkele honderdduizenden bezoekers naar het stadscentrum om de festiviteiten bij te wonen in parken, op pleinen en in de straten.

Maar door de coronacrisis zijn massa-evenementen deze zomer verboden, en daaronder valt de nationale feestdag. Daarom wordt nagedacht over een alternatief – lees: beperkter – programma, schrijft de krant La Libre Belgique. Uitgangspunt is dat er maximaal 200 mensen op dezelfde plek mogen zijn, volgens de nieuwe regels vanaf 1 juli.

Op tv

Het defilé voor het koninklijk paleis vindt normaal gezien plaats. Met dien verstande dat er geen publiek zal worden toegelaten langs het parcours. In de tribunes aan het paleis zullen de plaatsen worden gereserveerd voor de belangrijkste functionarissen. Het militair en burgerlijk defilé zal zoals gewoonlijk wel worden uitgezonden op tv.

Koning Filip op de eretribune bij het defilé. Foto: Photo News

De overheid werkt ook al enkele maanden aan de organisatie en invulling van een plechtig moment om hulde te brengen aan de slachtoffers en de helden van de coronacrisis. Ze denkt ook na over andere initiatieven. Het vuurwerk, ter afsluiting van de nationale feestdag, zal niet doorgaan.

Toespraak over corona en Congo?

Koning Filip zal traditioneel aan de vooravond van 21 juli het volk toespreken. In zijn vaste tv-toespraak, waarin hij reflecteert over actuele thema’s, zal hij ongetwijfeld de coronacrisis ter sprake brengen.

Ook bestaat de kans dat hij daar het onderwerp racisme zal aanraken, en zich voor het eerst zal uitspreken over Congo en zijn betovergrootoom koning Leopold II. De voorbije dagen is de druk op de vorst toegenomen om een standpunt in te nemen over het koloniale verleden van België en het koningshuis.

