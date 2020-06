Coronacijfers: 8 nieuwe overlijdens en 99 nieuwe bevestigde gevallen

De voorbije 24 uur zijn er 99 nieuwe bevestigde gevallen van Covid-19 vastgesteld in België. Er werden 8 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. Dat meldt Scienscano zaterdagochtend.

In Vlaanderen waren er de voorbije 24 uur 3 doden door het coronavirus, in Wallonië ook 3 en 2 in Brussel. Dat brengt het totaalaantal in ons land op 9.650 sterfgevallen: 4.834 (50 procent) in Vlaanderen, 3.347 (35 procent) in Wallonië en 1.469 (15 procent) in Brussel.

Van de 99 nieuwe besmettingen waren er 55 (56 procent) gemeld in Vlaanderen, 22 (22 procent) in Wallonië, en 21 (21 procent) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 geval (1 procent).

In de laatste 24 uur werden 23 door het labo bevestigde Covid-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 49 mensen verlieten het ziekenhuis.

