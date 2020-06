Brasschaats koppel opgelicht door afvalsjacheraars: “Ik ben gedegouteerd”

Brasschaat -

De eigenaar van het groot sluikstort in de Flikkersteert in Halle-Zoersel is bekend. Noor Corten en haar vriend André uit Brasschaat gaven hun bouwpuin tegen betaling mee met een firma die het in het recyclagepark van Hoboken zou dumpen. In plaats van naar Hoboken, reden ze echter naar een bos in Halle. “Ik ben gedegouteerd”, reageert Noor.