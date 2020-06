Canada erkent racisme na beelden van gewelddadige arrestatie van inheemse politiek leider

In Canada zijn beelden opgedoken van de gewelddadige arrestatie van Allan Adam, de politiek leider van de inheemse bevolking. Voor het vrijgeven van de beelden, beoordeelde de lokale afdeling van de politie de actie als gerechtvaardigd. Nu de beelden publiek gemaakt zijn, riep de Canadese premier Trudeau op tot ‘een onafhankelijk en transparant onderzoek’.

In navolging van de protesten in Amerika, pleiten activisten in Canada ook voor de hervorming van de politie. Premier Trudeau erkende na het zien van de beelden dat er systematische discriminatie bestaat binnen de politie en andere Canadese instituties.