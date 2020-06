Voor het eerst in drie maanden weer bootje(s) op de Brugse Reien

Brugge - Voor het eerst in drie maanden vaart weer een toeristenbootje op de Brugse Reien. Eén bootje, want op toeristen is het nog even wachten.

Onder een stralende zon en met meer pers dan betalende bezoekers stuurde rederij Klein Venetië het bootje de Reien op. Een mondmasker is verplicht, maar dat kon de pret niet drukken. Anne Van Roy en Eddy Vangenechten waren de eerste passagiers sinds de lockdown. “We wisten niet dat de bootjes vandaag de eerste keer weer zouden uitvaren en we zijn dan ook verrast dat we de eesten zijn”, zeggen Anne. Het koppel uit Keerbergen checkte vrijdag in op hotel. “Wij doen zelden citytrips, en normaal gezien zouden we op dit moment door de Schotse natuur aan het wandelen zijn. Maar in de gegeven omstandigheden was dat natuurlijk niet mogelijk. Maar Brugge bevalt ons. Ja, het is rustig. Maar zo hebben we het graag. Wat er nog op de planning staat? Wat rondwandelen, brouwerij De Halve Maan bezoeken, een terrasje doen: er is keuze genoeg. En we willen ook nog Damme bezoeken.”

Eén bootje

In een eerste fase van de heropstart vaart slechts één bedrijf met een of twee bootjes uit, telkens met een maximum van twintig passagiers. “We hebben geen hoge verwachtingen. Het is nog kalm in de stad, de grenzen gaan ook pas maandag weer open”, zegt Jos Michielsen van Klein Venetië. “Maar we zijn vooral blij dat we weer mogen varen, de sluiting heeft lang genoeg geduurd.”