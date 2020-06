Nieuw boek onthult: Melania wilde pas in Witte Huis wonen na ‘financiële deal’ met Donald Trump

Melania Trump (50) wou alleen intrekken bij haar echtgenoot in het Witte Huis als de huwelijksvoorwaarden werden aangepast. Dat schrijft een Amerikaanse journaliste van The Washington Post, die een boek publiceert over de first lady.

Over Melania Trump is al veel inkt gevloeid. Zo zou de vrouw van de Amerikaanse president super intelligent zijn, zou ze vijf talen vloeiend spreken en als ze de pest aan iemand heeft, doet ze hoge stiletto’s aan om er zeker boven uit te steken. Wat daar allemaal van waar is, is niet geheel duidelijk. De first lady blinkt namelijk uit in haar stilzwijgen. Haar gezicht is altijd perfect opgemaakt maar zelden enthousiast, haar kledij zorgvuldig uitgezocht en peperduur en ze staat niet graag in de schijnwerpers (opvallend, voor een voormalig model). Bovendien zijn haar toespraken schaars. Ter vergelijking: tijdens haar eerste jaar ‘in office’ gaf ze amper acht toespraken, Laura Bush hield 42 speeches en Michelle Obama 72.

Foto: AP

Nu komen we meer te weten over Melania in The Art of Her Deal, een boek van de Amerikaanse journaliste Mary Jordan. De auteur interviewde meer dan 100 mensen uit de directe omgeving van de first lady om meer te weten te komen over haar leven. Een van de opvallendste passages uit het boek gaat over hoe Melania haar tijd heeft genomen om in het Witte Huis te trekken toen haar echtgenoot president werd. De reden? Ze wilde eerst een ‘financiële regeling’ met haar echtgenoot treffen. Pas toen die regeling tot in de puntjes geregeld was, wou ze naar het Witte Huis trekken. Waar ze overigens gescheiden van haar echtgenoot slaapt. Wat er dan in die financiële deal staat? Die zou voornamelijk rond haar zoon draaien, Barron. Ze zou onder meer geëist hebben dat de nu 13-jarige jongen later niet uit het familiebedrijf gehouden kan worden, het bedrijf waar de andere, volwassen kinderen van Trump al langer in actief zijn.

Volgens andere theorieën was Melania niet gehaast om bij haar echtgenoot in te trekken omdat hij op dat moment in het oog van de storm terecht was gekomen door seksistische opmerkingen over vrouwen (‘grab them by the pussy’) en zijn vermeende affaire met een Playboy-model. De first lady had alleszins genoeg in handen om te onderhandelen over haar huwelijksvoorwaarden.