Ambulancier slachtoffer van agressie: zonder enige aanleiding vuistslag in het aangezicht

Brussel / Anderlecht - Een ambulancier en brandweer is vrijdagavond rond 21 uur het slachtoffer geweest van agressie in Anderlecht.

Op de terugweg naar en in de buurt van het Joseph Bracops-ziekenhuis werd de ziekenwagen - die een slachtoffer van een verkeersongeval vervoerde - plots gehinderd door een stilstaande weggebruiker. Die stapte uit, net als de ambulancier, die wilde vragen wat er aan de hand was. Zonder enige aanleiding of woordenwisseling kreeg de ambulancier echter een vuistslag in het aangezicht.

Een patrouille van de politie heeft de dader opgepakt en overgebracht naar het commissariaat om verhoord te worden. Er wordt een proces-verbaal opgesteld voor het toedienen van opzettelijke slagen en verwondingen.

De ambulancier werd verzorgd in het ziekenhuis en is enkele dagen arbeidsongeschikt. Hij is danig onder de indruk van het gebeurde en krijgt de nodige bijstand en steun.