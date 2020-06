Meer dan acht miljoen televisiekijkers in Italië voor Juventus-AC Milan

Meer dan acht miljoen televisiekijkers hebben vrijdagavond afgestemd op de Italiaanse openbare omroep RAI voor de terugwedstrijd van de halve finales in de Coppa Italia tussen Juventus en AC Milan (0-0), zo melden Italiaanse media zaterdag.

Het was de eerste wedstrijd die in het zwaar getroffen Italië gespeeld werd sinds op 9 maart alle competities werden stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat leverde bijna 8,3 miljoen kijkers op, een record dit seizoen. Het marktaandeel van de wedstrijd bedroeg vrijdagavond 34 procent.

Voor de heenwedstrijden AC Milan-Juventus en Inter-Napoli, die voor de coronacrisis gespeeld werden, stemden respectievelijk 8,09 miljoen en 6,8 miljoen kijkers op RAI 1 af.

Juve had aan een scoreloos gelijkspel genoeg om zich te plaatsen, nadat de heenmatch in het Giuseppe Meazza-stadion medio februari op 1-1 was geëindigd. Bij AC Milan, dat ruim 75 minuten met tien man speelde, mocht Alexis Saelemaekers in de 88e minuut invallen. Juventus staat voor de 19e keer in de bekerfinale. Het won de Coppa Italia 13 keer.

Zaterdag staat de return van de andere halve finale op het programma. Het Napoli van Dries Mertens verdedigt dan in eigen stadion een 1-0 voorsprong tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku. De finale volgt woensdag 17 juni in het Olympisch Stadion van Rome.

In het weekend van 20 en 21 juni wordt ook de Serie A weer op gang geblazen met vier inhaalwedstrijden: Torino-Parma en Verona-Cagliari op zaterdag, Atalanta Bergamo-Sassuolo en Inter Milaan-Sampdoria op zondag. Op maandag 22 juni start de eerste van nog twaalf af te werken volledige speeldagen.