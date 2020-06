27-jarige medewerkster sterft in Belgische McDonald’s

Een 27-jarige vrouw is maandag om het leven gekomen in de McDonald’s-vestiging van Marcinelle (Charleroi). De vrouw, die werkte voor de fastfoodketen, kreeg een hartaanval. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten voor Nadège Mukunayi-Zayna.

“Schoonheid. Toen we gisteren aankwamen op het werk, kregen we te horen dat je overleden was”, schreef haar collega en vriendin Madii Bueno op Facebook. “Ik kon het niet geloven. Wat een shock. In een fractie van een seconde kwamen al onze gezamenlijke lachmomentjes terug waarmee we de tijd verdeden. Je was altijd positief, zelfs als ze boos op je werden. Je zei nooit. Een jaar geleden verloor je je moeder. Nu zullen jullie terug samen zijn. Weet dat je voor altijd in mijn hart zit. Rust zacht, schoonheid.”

Ma beauté, Hier en arrivant au boulot ont nous a annoncer ton décès j’ai eu du mal à y crore et quel choque... En une... Geplaatst door Madii Bueno op Dinsdag 9 juni 2020

Ook haar neef, Greg Tshiteya Ilunga, deelde zijn pijn online. “Mijn nichtje, ik mis je nu al. Je lach, je levenslust, onze uitdagingen… Leven zonder jou kan ik me niet voorstellen. Net als dat mijn zoon zijn geweldige tante niet zal kennen. (...) Je was de eerste om me aan te moedigen. Ik zal je trots maken. Beloofd.”

Ma cousine , tu me manques déjà . Ton rire , ta joie de vivre , nos challenges etc... je ne pouvais pas imaginer ma vie... Geplaatst door Greg Tshiteya Ilunga op Vrijdag 12 juni 2020

Nadège Mukunayi-Zayna werd zaterdagochtend begraven in haar woonplaats Montignies-sur-Sambre. De oorzaak van de hartaanval is nog niet bekend.