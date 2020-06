Antwerpse politie vat 73-jarige drugsdealer in Borgerhout

Borgerhout -

In het Antwerpse district Borgerhout heeft de lokale politie een bejaarde man opgepakt op verdenking van drugshandel. De 73-jarige kwam in het vizier van de speurders tijdens een onderzoek naar een lokaal handeltje in cannabis en hasj. Bij een huiszoeking trof de politie 350 gram hasj en 461 gram cannabis aan, net als 11.000 euro cash die de man allicht had verdiend met zijn criminele activiteiten.