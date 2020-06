Queen Elizabeth viert 94e verjaardag in Windsor Castle

De Britse koningin Elizabeth II heeft zaterdag haar 94ste verjaardag gevierd met een bescheiden militaire parade aan Windsor Castle nabij Londen. Normaal gezien vindt de grote ‘Trooping the Colour’-ceremonie plaats in Londen voor de verjaardag van de Queen, maar door de coronamaatregelen werd gekozen voor een beperkter feest.

De Queen en haar echtgenoot prins Philip, met wie ze al 72 jaar getrouwd is, trokken in april van Londen naar Windsor om te ontsnappen aan het coronavirus. De 99-jarige Philip nam zaterdag niet deel aan de viering.

Elizabeth keek zaterdag in een groen ensemble en bijbehorende hoed naar de parade, waarin de soldaten minstens twee meter afstand moesten houden conform aan de regels van de social distancing. Groot-Brittannië is zwaar getroffen door het coronavirus met al meer dan 41.000 sterfgevallen.

Elizabeth, al sinds 1952 de Britse koningin, verjaart eigenlijk op 21 april. Die dag viert ze in private kring waarna er normaal gezien een groot publiek feest is op de tweede zaterdag van juni. De ‘Trooping the Colour’-ceremonie met honderden soldaten vindt normaal gezien plaats in de Horse Guards Parade in de buurt van Buckingham Palace in Londen.

Het was de eerste keer sinds 1895 dat de verjaardag van een Britse monarch in Windsor werd gevierd. Eind negentiende eeuw vonden daar ook al de feestelijkheden voor de verjaardag van koningin Victoria plaats.

Foto: AP

Foto: Photo News

Foto: Photo News