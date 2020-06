Mario Balotelli dreigt voor rechter gedaagd te worden door eigen club: “Schandelijke laster”

De Italiaanse voetbalclub Brescia wil juridische stappen gaan ondernemen tegen Mario Balotelli en diens zaakwaarnemer Mino Raiola. De wispelturige spits is niet meer welkom bij de groepstrainingen van de ploeg uit de Serie A, nadat hij volgens Brescia wekenlang niet was komen opdagen voor de trainingen. Deze week meldde Balotelli zich wel op het complex, maar hij werd daar aan de poort geweigerd. De club wil de spits ontslaan, hoewel z’n contract nog twee jaar doorloopt.

Balotelli en Raiola zeggen dat Brescia de spits bewust niet wil laten testen op het coronavirus. De clubleiding reageert in een verklaring op de website woest en spreekt van “schandelijke laster”, zonder overigens Balotelli bij naam te noemen. Brescia benadrukt op eigen kosten een specialist te hebben ingehuurd die de spelers vrijwel dagelijks test op het coronavirus. De clubleiding laat advocaten onderzoeken of er juridische stappen gezet kunnen worden.

“Beschuldigd worden van het niet naleven van de coronamaatregelen, door één van onze eigen spelers dan nog, is immers schandelijke laster”, klinkt het. “De verantwoordelijke zal hiervoor verantwoording moeten afleggen. We willen daarmee het vele werk en de dagelijkse offers van de club en zijn leden beschermen.”

De 29-jarige Balotelli zette zaterdag een Instagram-story online vanaf het trainingscomplex. De spits laat daarop zien hoe hij alleen traint en alleen in de kleedkamer zit. “Stop met me te vragen of ik ga trainen. Ik ga trainen en ben altijd op training geweest. Kom gerust zelf kijken.” Brescia, dat onderaan staat in de Serie A, hervat het seizoen volgende week zondag tegen Fiorentina.